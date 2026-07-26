Con marcha exigen justicia por feminicidio de Beany

A 110 días del feminicidio de la estudiante universitaria Beany Guadalupe Lozano García y la falta de resultados en la investigación que permita dar con el paradero del responsable, familiares y amigos realizaron una marcha en Tapachula en la que exigieron justicia.

Sostuvieron que en todo ese tiempo, las autoridades no han podido localizar a José Manuel “N”, quien era novio de la víctima, el cual permanece prófugo de la justicia y el caso en la impunidad.

Este sábado, los manifestantes se reunieron frente a las instalaciones del Campus IV de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), de donde marcharon hacia las oficinas de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa.

Guadalupe García Alfaro, madre de Beany, denunció que ha habido negligencia y opacidad de las autoridades para investigar el caso ocurrido el pasado seis de abril.

Insistió en que prevalece la impunidad y por ese motivo, el asesino de la joven estudiante sigue libre.

“He creído en las palabras de las autoridades, incluso cuando vino la presidenta Claudia Sheinbaum me mandaron a llamar, pero ya son casi cuatro meses y el caso sigue en lo mismo, no hay avances”, sostuvo.

Dijo que durante este tiempo, ella y su familia han sufrido amenazas, por lo cual existe interpuesta una denuncia en la Fiscalía de Distrito y le dieron medidas de protección, pero mientras tanto el asesino no es localizado.

Es más, mencionó que cuando ocurrieron los hechos proporcionaron información y la ubicación de la vivienda de José Manuel “N”, pero aún así no hicieron nada y la familia completa se fue de la ciudad.

Ficha de búsqueda

Apuntó que la ficha de búsqueda del feminicida salió un mes después del lamentable hecho ante la presión ejercida, por lo que considera que existe protección hacia el responsable.

Reuniones

Expusieron que han sostenido reuniones con el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, y que existe una recompensa de 500 mil pesos por información que lleve a la captura del responsable; sin embargo, sigue sin ser detenido.