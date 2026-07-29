Con marcha exigen justicia por feminicidio

Ante la falta de resultados que permitan localizar al presunto responsable del feminicidio de Yohana “Maggy”, de 28 años de edad, sus familiares y amigos realizaron este martes una manifestación en la población fronteriza de Ciudad Hidalgo.

Y es que sindican de esos hechos ocurridos el pasado 22 de julio a la pareja de la víctima, Magdiel “N” como el responsable, ya que con él salió de su domicilio y ya no regresó, mientras que a la mujer la encontraron sin vida, asesinada de varios machetazos.

Hijos en orfandad

La madre de la víctima, Filomena Díaz, dijo que su hija dejó a dos menores de dos y seis años de edad, quienes ahora están bajo su cuidado, por lo que exigió que se haga justicia.

“Él la sacó de la casa; al trabajo venía mi hija, con mi nieto pequeño la despedimos”, explicó la mujer, quien junto con otros familiares marchó por las principales calles hasta llegar a la presidencia municipal.

Explicaron que hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no les ha brindado información sobre los avances de las investigaciones, incluso desconocen si ya fue sacada la ficha de búsqueda del presunto feminicida.

Una comisión de la familia se reunió con el alcalde de Suchiate, Elmer de Jesús Vázquez Gallardo, quien se comprometió a apoyarlos por la vía jurídica y brindar atención psicológica.

Asimismo, a dar seguimiento a todo el proceso y acompañarlos para que se pueda localizar al feminicida y se le aplique la ley.

De acuerdo con los familiares de “Maggy”, su pareja es originaria de Veracruz, por lo que se presume que huyó hacia esa entidad.