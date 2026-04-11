Con marcha exigen tarifas justas de luz

Integrados en el Frente de Defensa Popular “10 de Abril”, habitantes de comunidades rurales del municipio de Mapastepec realizaron una manifestación para exigir tarifas justas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y mantenimiento de las redes eléctricas.

Con una marcha que culminó en el parque central, advirtieron que los cobros por el servicio son excesivos, por lo que se ha fortalecido la resistencia civil.

Ante ello, pidieron la intervención del gobierno del estado y municipal para que se atienda la problemática que genera malestar social.

Testimonio

José Antonio López, uno de los miembros del FDP “10 de Abril”, explicó que también han sufrido acoso por parte de las brigadas de CFE que realizan el corte del servicio, cuando no pueden pagar los altos recibos.

El alcalde de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz, sostuvo un diálogo directo con los manifestantes y se comprometió a proporcionar cinco transformadores para las diferentes comunidades, en donde es necesario reforzar la red de energía eléctrica.

Asimismo, a continuar realizando gestiones ante las diferentes instancias para que se atienda la problemática relacionado con el servicio de la CFE.