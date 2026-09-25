Con Melgar, avanza la transformación urbana de la ciudad

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, entregó la rehabilitación integral de la 7a Avenida Norte, una vialidad solicitada durante más de 35 años por las familias de las colonias Galaxias y 5 de Febrero.

La obra comprende 310 metros de calle y tres mil 52 metros cuadrados de pavimento hidráulico. Incluye un mil 462 metros cuadrados de banquetas, 648 metros de guarniciones, 335 metros de red de drenaje sanitario y 640 metros de red de agua potable, además de 73 descargas sanitarias y 70 tomas domiciliarias.

Melgar Bravo destacó que esta vialidad mejora la movilidad entre las colonias de la zona y facilita el acceso al Cedeco La Perla. También cuenta con 14 luminarias LED convencionales que mejoran la iluminación para quienes transitan por ella.

En representación de los vecinos, Josué Escobar López agradeció que se atendiera una petición de muchos años. Señaló que la calle beneficia tanto a Galaxias y 5 de Febrero como a las familias de 12 de Octubre y Montenegro.

Lluvias

El secretario de Obras Públicas Municipal, William Penagos, informó que la lluvia afectó la pintura recién aplicada en los pasos peatonales y que será retocada cuando el clima lo permita. Yamil Melgar señaló que esta calle integral atiende las necesidades de las familias desde el subsuelo hasta el alumbrado público.

Atestiguaron la entrega de la obra la presidenta honoraria del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, y los regidores Juan Carlos D’Amiano Solís, Edi Alberto García Juárez, Lucitania Escobar, Bertha Moreno Espinosa y Rosa Cortés Rueda.