Con muestra cultural hermanan a Chiapas

Artesanías, gastronomía y la cultura ancestral de la entidad fue presentada en la ciudad de Mérida, Yucatán, con la muestra cultural "Chiapas: Una Mirada al Humanismo".

El presidente de la Asociación Civiles Liberales de México, Francisco Cortés Molina, explicó que esta iniciativa es de ciudadanos organizados que impulsan el amor y el respeto a sus raíces mediante la cultura, las tradiciones y el humanismo transformador.

Destacó la seguridad y el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para la promoción de la entidad en diversos estados del país, por lo que seguirán realizando actividades de hermanamiento, porque de esa manera se atraerá el turismo y las inversiones.

Explicó que la muestra cultural representa "un tributo a la dignidad, la tradición y la esperanza", por lo que anunció que próximamente Chiapas recibirá una muestra cultural de Yucatán "para que el intercambio no sea solo de arte, sino de afecto y visión compartida".

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, sectores sociales y empresariales, recibieron a la delegación de cultura y fraternidad, "logrando un hermanamiento que trasciende lo institucional: un pacto entre pueblos que se reconocen en su historia, se abrazan en su presente y se proyectan juntos hacia la Nueva ERA".