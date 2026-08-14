Con obras prioritarias, impulsa bienestar en la región Mezcalapa

Durante una gira de trabajo por la región Mezcalapa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Ocotepec y Tecpatán, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones prioritarias para generar mayores oportunidades y avanzar hacia un Chiapas con justicia social, bienestar, prosperidad y buen vivir. “Deseamos que el pueblo viva en paz, armonía y respeto. Es una zona a la que le hace falta mucho, pero la vamos a seguir impulsando y transformando”.

En Ocotepec, inauguró la pavimentación con concreto mixto del camino Ocotepec-San Antonio Buenavista y dio inicio a la tercera etapa de esta misma obra; además, entregó la pavimentación de la avenida Central 5 de Mayo entre prolongación Hidalgo y calle Constitucional, acciones que en conjunto representaron una inversión superior a 57 millones de pesos. Asimismo, participó en la reforestación de áreas verdes.

Caminos

Más tarde, en Tecpatán, el mandatario encabezó la entrega de los trabajos de construcción y mejoramiento integral del camino Tecpatán-San José Cushipac, así como de la red de distribución de energía eléctrica en beneficio de las y los habitantes de la localidad Monterrey, con una inversión conjunta superior a 27 millones de pesos.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, valoró la visión del gobernador para atender las necesidades prioritarias de la población mediante obras y acciones concretas. A la vez, refrendó su compromiso de promover, desde el Poder Legislativo, el decreto para reconocer a Ocotepec como Tesoro Zoque.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que las obras de pavimentación y electrificación entregadas tienen como propósito mejorar las condiciones de vida de las familias, mediante vialidades dignas y seguras, así como un mejor suministro de energía eléctrica en diversas comunidades.

Conectividad

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, dio a conocer que, a través del programa Carreteras Vivas, se mantiene la rehabilitación de caminos para fortalecer la conectividad entre las localidades. En este sentido, invitó a la población a reportar cualquier deterioro en la carpeta asfáltica, a fin de atenderlo oportunamente.

El diputado federal por el Distrito 4, Joaquín Zebadúa Alva, consideró que la justicia social se refleja en obras y acciones que atienden las necesidades de la población. De igual manera, refrendó su compromiso de sumar esfuerzos para que Chiapas deje de tener municipios entre los 100 más pobres del país.

Los alcaldes de Ocotepec, Isidro Baldemar Ramos Bonifaz, y de Tecpatán, César Edgar Marín Gómez, agradecieron las obras y acciones realizadas en sus municipios, al considerar que representan beneficios para las familias de distintas comunidades, rancherías y poblados de la región.

En representación de las comunidades beneficiadas de Ocotepec, Miguel Ángel Valencia Sánchez y Tania Jaqueline Cruz Morales manifestaron que estas obras fueron un sueño esperado durante mucho tiempo y que ahora representan un beneficio directo para la población, además de contribuir a dar mayor visibilidad al pueblo zoque.

Acompañaron al gobernador las presidentas municipales de Tapalapa, Guadalupe Gómez García, y de Coapilla, Yadira Pérez Pérez; el comisariado ejidal de Ocotepec, Gregorio Gómez Valencia; el agente municipal de la localidad Monterrey, Arbey Gómez Vázquez; así como familias beneficiadas.