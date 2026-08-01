Con obras reactivamos la economía en Tuxtla: Torres

Al dar seguimiento a una obra vial de más de 480 metros lineales en la colonia Azteca, el presidente Ángel Torres resaltó que hoy más que nunca se reactiva la economía en la capital chiapaneca, toda vez que la mano de obra y las constructoras son empresas locales.

Desde la calle Moctezuma, el alcalde capitalino, acompañado por vecinas y vecinos, hizo un recorrido por la zona, tal como lo establecen los objetivos del Plan Tuxtla 4T, y comprobó que el proyecto avanza de acuerdo con los tiempos programados.

Seguimiento

En este sentido, Ángel Torres destacó la importancia de seguir de cerca cada obra que se desarrolla en colonias, ejidos, barrios y fraccionamientos, como parte del Programa de Calles Felices, que construye obras dignas, seguras y de calidad.