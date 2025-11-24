Con obras y digitalización pretenden mejorar servicio

Tras la reciente manifestación de docentes jubilados que denunciaban la falta de médicos y citas tardías en los hospitales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, director de la institución, aseguró que se están atendiendo todas las quejas recibidas y se están analizando soluciones prontas.

Dijo que al asumir el cargo y tras un análisis se identificó dos situaciones: trabajadores de la salud con ganas de trabajar, pero con falta de herramientas, y derechohabientes ávidos de soluciones.

Estrategias

Entre las estrategias para mejorar los servicios del Isstech está el apostar fuertemente a la digitalización; se implementará un sistema digital para el proceso de referencia y contrareferencia que actualmente es análogo, con el fin de agilizar desde la receta médica hasta la entrega de medicamentos y la derivación a especialistas.

“Les pedí que me dieran el mes de enero para que sintieran el cambio, estamos apostando mucho al tema digital desde equipo de cómputos como software, hardware para que puedan tener mejores herramientas”, declaró Avendaño Bermúdez.

Mejorarán las clínicas

Además explicó que se fortalecerán las clínicas de Palenque y Tapachula, así como una inversión en la Casa Geriátrica, cuyos trabajos comenzarán en enero.

Ante la limitación de plazas y próximas jubilaciones de médicos, se está recurriendo a la subrogación de servicios para cubrir la demanda de atención, como una reciente campaña médica en Palenque que realizó 180 consultas de especialidades.

Servicio deficientes

El director reconoció que encontró una institución con falta de administración y servicios deficientes, abandonada por años. Para atender esto se plantean acciones inmediatas, de mediano plazo y otras que requieren gestiones más largas.