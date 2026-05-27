Con orden y visión, Tapachula planea su futuro: Melgar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó la jornada de capacitación en materia de Banco de Proyectos, Protección de Datos Personales y Transparencia, dirigida a Colegios de Profesionistas y Cámaras de la Industria de la Construcción, organizada por el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal y la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tapachula.

Durante el encuentro se presentaron los lineamientos y requisitos que deberán cumplir las propuestas para integrarse al Banco de Proyectos, además de abordar la importancia del correcto manejo de información de terceros y la protección de datos personales en posesión de particulares.

En su intervención, Yamil Melgar destacó que la planeación estratégica representa una herramienta fundamental para evitar la improvisación y avanzar hacia obras y acciones que realmente respondan a las necesidades de la ciudadanía.

“Tenemos la voluntad de construir un municipio con visión, orden, transparencia, legalidad y responsabilidad, y la capacitación es uno de los caminos para lograrlo”, expresó.

Objetivo

Por su parte, el director del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, Alejandro Mendoza, señaló que el Banco de Proyectos tiene como objetivo transitar de una planeación estratégica a una ejecución real de obras que transformen la ciudad.

“Este Banco no será solamente un repositorio de ideas; será un instrumento estratégico que permitirá ordenar, clasificar y fortalecer proyectos para facilitar la evaluación y priorización de la inversión pública”, afirmó.

Asimismo, la titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Tapachula, Cristel Daniela López Hernández, resaltó la importancia de fortalecer la cultura de protección de datos personales y garantizar el adecuado tratamiento de la información en posesión de particulares y organismos.

Beneficios

Asimismo, se destacó que este mecanismo permitirá optimizar recursos, fortalecer la integración técnica de las propuestas y generar proyectos con mayor viabilidad e impacto social, alineados al desarrollo ordenado y sustentable de Tapachula.

En el evento estuvieron presentes la sexta regidora, Adriana Blas Solís, y la novena regidora, Janeth Leticia Luengo Sánchez, además de representantes de colegios de profesionistas, cámaras empresariales, personal de áreas técnicas del ayuntamiento y servidores públicos vinculados a los procesos de planeación y transparencia institucional.

Agradecimiento

Yamil Melgar agradeció la disposición de los asistentes que participan en este esfuerzo conjunto, reiterando que la suma de capacidades, la coordinación institucional y la planeación estratégica son fundamentales para seguir transformando Tapachula con orden y visión de futuro.