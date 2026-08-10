Con peregrinación, rechazan carretera

Habitantes de los municipios de Chilón y Sitalá, pertenecientes a la agrupación católica llamada Pueblo Creyente, marcharon este domingo en el ejido Bachajón para reiterar su oposición a la construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque; el envío de soldados y policías a sus comunidades y el avance de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos “mediante un proceso apresurado, sin información suficiente clara ni culturalmente pertinente para nuestras comunidades”.

Al reiterar su oposición a la construcción de la vía, los manifestantes expresaron que “nuestro territorio es lo único que tenemos para vivir y trabajar con nuestros hijos e hijas; es el medio de nuestra supervivencia, donde sembramos nuestro autoconsumo para sustentar a nuestra familia”.

Añadieron que el proyecto “no solo pretende fragmentar la madre tierra, sino romper el tejido comunitario que como pueblos hemos cuidado durante generaciones”, además de que “intenta sembrar la división, enfrentando a hermanas y hermanos entre sí por intereses ajenos al bien común”.

Postura

Dijeron que “para nuestros pueblos, la madre tierra nos enseña a vivir en comunidad, a caminar juntos y a cuidar la vida”, mientras que “este megaproyecto también amenaza y destruye nuestras tradiciones y la cultura de nuestros pueblos indígenas, ya que afectará muchos lugares sagrados, como los ‘ajaw’ (espacios ancestrales)”.

La manifestación religiosa se realizó por la mañana en Bachajón, Chilón, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Participaron católicos pertenecientes a cinco vicarías de la misión con sede en ese lugar. Concluyó con una misa en la que fue leído un comunicado en el que sostuvieron que “la apertura de la carretera ha traído una serie de impactos negativos y riesgos, como violación a los derechos colectivos y de autodeterminación”.