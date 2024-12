Con plantón, exigen pago de adeudos a aceitera

Con un plantón pacífico, prestadores de servicio, proveedores y trabajadores despedidos de la empresa Oleosur-Propalma, ubicada en el municipio de Acapetahua, exigieron el pago de adeudos que ya superan los seis meses.

Darinel Domínguez, de la empresa ferretera El Arenal, explicó que no les han dado garantías para cubrirles los adeudos que ya llevan varios meses, lo que les está generando problemas económicos, sobre todo cuando se acercan fechas especiales como los aguinaldos.

“Sabemos que les deben a herreros, a prestadores de servicios, a proveedores y a productores, además del despido de trabajadores, y al no haber garantías de cumplimiento de pagos, venimos a manifestarnos para que los directivos nos den la cara y una respuesta”, indicó.

Por su parte, Plácido González Roblero explicó que lleva unos 12 años realizando trabajos de herrería a Oleosur, pero “desde hace varios meses me dejaron de pagar y por ese motivo mi negocio está en riesgo, porque quienes me proporcionan los materiales quieren que les pague y no puedo cubrir los adeudos”.

Explicó que tienen temor de que la empresa vaya a cerrar sus puertas y que con ello no cubran su adeudo, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para encontrar una solución a la problemática.

Despidos

Y es que en las últimas semanas también han realizado el despido de trabajadores sin liquidarlos conforme a la ley, bajo el argumento que carecen de recursos.

En ese sentido, Manuel Ignacio Mejía Moreno señaló que tras laborar más de diez años en esa empresa fue despedido sin explicaciones de los directivos, por lo que no fue indemnizado conforme a la ley.

En esa misma situación se encuentran otros empleados, quienes buscan una negociación con la empresa.

Los prestadores de servicios, proveedores y trabajadores mencionaron que mientras eso ocurre en esa planta, la misma empresa está construyendo otra procesadora de aceite de palma, lo que significa que cuenta con recursos, y a pesar de ello se niega a realizar los pagos de adeudos.