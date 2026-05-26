Con prevención y denuncia, se hace frente al delito

A través de la coordinación interinstitucional, trabajo de investigación e inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, impulsa y promueve con cercanía y acompañamiento directo estrategias de prevención del delito de extorsión a comercios e integrantes del sector empresarial en todas las regiones de la entidad.

En la Nueva ERA de seguridad en Chiapas, todas las voces y todos los sectores son escuchados y atendidos para garantizar, proteger su patrimonio y su seguridad; siempre trabajando y caminando de la mano para la construcción de un Chiapas más seguro.

Mecanismos de acción

En este marco, la SSP, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, impulsa mecanismos para la detección y desmantelamiento de redes delictivas relacionadas con la extorsión, que van desde el secuestro virtual, cobro de piso, suplantación de identidad, entre otros.

Asimismo, personal especializado de la SSP lleva a cabo campañas de prevención, capacitación y concientización con el sector empresarial para dar a conocer los protocolos de cómo actuar en caso de ser víctimas o estar en una situación de riesgo.

Recomendaciones

Dentro de las recomendaciones para prevenir esta conducta delictiva se encuentran: no contestar a números desconocidos, no proporcionar ningún tipo de información personal, mantener la calma y hacer uso del número de emergencia 9-1-1 o 0-89 de denuncia anónima y descargar la aplicación móvil C5 Escudo Pakal.

Bajo la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el compromiso firme de la SSP, hoy en Chiapas, con coordinación interinstitucional, inteligencia y acompañamiento directo con todos los sectores, se fortalece la prevención y se promueve la cultura de la denuncia para construir en unidad autoridades y ciudadanía entornos más seguros.