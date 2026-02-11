Con protesta piden liberación de detenido

Tras entregar al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, un oficio en el que Marvin Alexander “N”, aclara que no le constan los hechos respecto a las acusaciones en contra de Óscar Trinidad Carbajal, integrantes del Movimiento Amplio Opositor de Liberación Nacional (MAOLN), solicitaron la liberación de este.

Ello ocurre a cien días de su detención, en donde presuntamente fue torturado, lo cual lo mantiene todavía bajo vigilancia médica y por ello, también pidieron una investigación en contra de elementos policiacos que realizaron la aprehensión.

Ángel Alberto Ibarra Tercero, vocero del MAOLN y Pamela Olvera Trinidad, hermana del detenido, encabezaron un plantón frente a los juzgados ubicados a un costado del Centro de Readaptación Social Número 3 en Tapachula.

Insistieron en que el procesado es inocente de los delitos que le imputan, lo cual se demuestra, dicen, con un documento firmado por el supuesto denunciante, al que “no le consta nada de los hechos, respecto a las acusaciones contra Óscar Trinidad”.

Por ello, pidieron que el juez realice el análisis y se de el veredicto, ordenando la liberación del mismo, pero a la vez se inicien las investigaciones en contra de quienes lo detuvieron y “cometieron tortura, secuestro, tratos degradantes, crueles e inhumanos en agravio de Trinidad Carbajal”.