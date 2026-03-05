Con proyecto fotográfico conmemoran a mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un colectivo de fotografía invitó a la comunidad a sumarse al proyecto fotográfico Mujeres en entorno Escolar. Esta iniciativa busca visibilizar y honrar el aporte fundamental de las mujeres que, a través de su labor diaria, fortalecen la vida académica y administrativa de las escuelas en Chiapas.

La actividad es impulsada por el Club de Fotografía de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en colaboración con Hacky Nájera, con el firme propósito de capturar, a través del arte visual, la esencia, el trabajo y la trayectoria de las catedráticas y trabajadoras administrativas.

El proyecto pretende documentar el legado de aquellas mujeres que han dejado una huella imborrable en la comunidad universitaria y en la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Espacios de reflexión

Este ejercicio de memoria visual no solo destaca el crecimiento institucional impulsado por el sector femenino, sino que también genera espacios de reflexión sobre la importancia de la equidad de género en la educación superior. Al visibilizar estas trayectorias, la Universidad promueve un reconocimiento justo al talento y la dedicación de quienes sostienen los pilares de la excelencia educativa en el estado.

La realización se suma a las acciones permanentes de la universidad para construir una comunidad más incluyente, consciente de su papel en la transformación social y del impacto que tiene el empoderamiento femenino en el desarrollo de la ciencia, la cultura y la gestión pública en Chiapas.

Con este proyecto se reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad y la justicia social, reconociendo el papel protagónico de las mujeres en la construcción de una universidad más humana y comprometida con su tiempo.