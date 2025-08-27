Con puntaje perfecto ingresa a la UNAM

Con apenas 18 años, Lizette Jacqueline Cruz Gómez, originaria de Ocosingo, Chiapas, ingresó a la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); con un puntaje perfecto de 120 aciertos en el examen de admisión. Cruz Gómez compartió un mensaje en la ceremonia de bienvenida que conmovió y motivó a cientos de estudiantes.

Lizette Jacqueline fue invitada al presídium de la ceremonia de bienvenida a la generación 2025-2026, encabezada por el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, donde pronunció un discurso que motivó a la comunidad universitaria.

“Que el miedo no nos detenga ni nos ponga límites. Que cada error nos enseñe y que cada caída nos haga más fuertes”, expresó; alentado a sus compañeros a ver los tropiezos como parte del aprendizaje y la perseverancia como clave para alcanzar los sueños.

En su intervención, la joven narró cómo el camino hacia la Ingeniería Aeroespacial no fue sencillo, noches en vela, sacrificios personales y horas de estudio que finalmente se reflejaron en un logro histórico.

La importancia de valorar el origen

“Durante meses estudié sin descanso, acumulando lágrimas y frustración para dominar los temas del examen. Hoy puedo decir que cada esfuerzo ha valido la pena”, compartió.

Por otro lado, destacó la importancia de valorar el origen de cada estudiante, de reconocer el apoyo de la familia y de transformar los sueños heredados en metas alcanzables.

Asimismo, agradeció a sus padres y maestros, recordando que es la primera universitaria en su núcleo familiar.

Su historia no solo refleja disciplina y pasión por la ciencia, también simboliza el potencial de la juventud chiapaneca y la oportunidad que la educación pública ofrece para transformar vidas.

“Entre todas las voces que el mundo escuchará, que la nuestra sea aquella que inspire”, concluyó, citando con orgullo el lema de la UNAM: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Finalmente, Cruz Gómez enfatizó en que los sueños, con esfuerzo y determinación, pueden trascender fronteras y convertirse en ejemplo para todo un país.