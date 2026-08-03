Con respaldo de ERA, seguimos transformando

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, aseveró que el respaldo permanente del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha permitido consolidar acciones que fortalecen la seguridad, la educación y el bienestar de las familias tapachultecas.

Al participar en la gira de trabajo realizada por el ejecutivo estatal en el municipio, el alcalde destacó que el trabajo conjunto ha permitido avanzar en estrategias prioritarias para la construcción de un entorno de paz, como la Mesa de Trabajo Región Costa-Soconusco del Comité Técnico de Prevención Social de la Violencia y los Delitos, un espacio que fortalece la coordinación institucional para impulsar acciones de prevención, seguridad y bienestar en beneficio de la ciudadanía.

Compromiso

Yamil Melgar señaló que el compromiso del Gobierno del Estado también se refleja en obras que impactan directamente en la calidad de vida de las familias tapachultecas, en este sentido, reconoció la entrega de dos nuevas aulas en la colonia Alazán, infraestructura educativa que brinda a niñas y niños espacios más dignos, seguros y adecuados para su formación.

Asimismo, resaltó que Tapachula fue elegida como sede del arranque estatal de la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir: Transporte con Propósito”, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, la cual fortalece la cultura de la prevención y promueve condiciones para que las mujeres puedan trasladarse y caminar con libertad, seguridad y sin miedo.

Coordinación

Finalmente, el presidente municipal reiteró que el Gobierno Municipal mantendrá una coordinación permanente con el Gobierno del Estado para seguir impulsando proyectos y estrategias que beneficien a toda la ciudadanía.