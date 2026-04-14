Con saldo blanco concluyó la Feria de la Primavera y de la Paz 2026, que se realizó del 5 al 12 de abril, actividad que tuvo un cierre con la asistencia de 65 mil personas, informó personal de Protección Civil en Chiapas.

La dependencia estatal reportó que en el cierre de actividades se realizó un despliegue operativo reforzado.

Con la participación de un Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) y Protección Civil, se mantuvo una estrecha coordinación con las tres órdenes de gobierno, en la que se garantizó la seguridad de aproximadamente 65,000 asistentes el pasado domingo.

Gracias a esta acción, se controló oportunamente un incidente en el área de juegos mecánicos y se brindó atención médica menor.

Comunicado

“El Puesto de Mando mantuvo monitoreo constante del flujo de personas. Gracias a la prevención y la participación ciudadana, la máxima fiesta de los sancristobalenses finalizó de manera segura”, informó en un comunicado Protección Civil.

De esta manera y con un lleno total en el masivo del parque de la Feria de la Primavera y de la Paz, el domingo se llevó a cabo la presentación de Carin León, en una noche que marcó el cierre de una de las celebraciones más importantes del municipio.