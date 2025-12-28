Con seguridad Chiapas atrae más inversiones

Chiapas mejoró su clima de inversión este año gracias a las estrategias de seguridad impulsada por la actual administración estatal, misma situación que se vislumbra para el 2026 al apreciar con optimismo un buen futuro económico, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en la capital chiapaneca, Miguel Ángel Blas Gutiérrez.

“El año pasado fue complicado, pero este ha sido diferente, la seguridad ha sido un factor clave para atraer inversiones y dar certeza al sector”, declaró Blas Gutiérrez

Mejor desarrollo

El presidente de la cámara afirmó que este avance coloca a Chiapas “en vísperas de un mejor desarrollo económico”, gracias a las políticas encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Incremento

Asimismo, anticipó un incremento en la comercialización para 2026, lo que beneficiaría a la economía local. No obstante, advirtió sobre desafíos pendientes, como el impuesto sobre nómina, sobre el cual existe preocupación por la falta de información clara.

“Estamos trabajando con las autoridades para evitar un impacto negativo. Queremos incentivar el comercio formal y atraer créditos para MiPymes”, señaló.

Respecto al incremento al salario mínimo, lo consideró un acierto para atraer trabajadores a la formalidad en un estado con una tasa de informalidad del 77 %, cifras que históricamente se ha mantenido y no ha visto reducción alguna.

“Chiapas está en los últimos lugares en formalidad. Necesitamos estrategias con incentivos fiscales y capacitación”, concluyó el empresario, quien reiteró el compromiso de la cámara con el desarrollo económico y la calidad de vida en la entidad.