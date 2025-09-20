Con Sheinbaum y ERA, a Tapachula le va bien

Trabajando en unidad, los tres órdenes de gobierno encabezados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, suman esfuerzos para fortalecer acciones y programas que generan bienestar a la población tapachulteca.

Se benefician de programas

El alcalde destacó que desde la federación, con el liderazgo de la primera presidenta de la República, Tapachula se beneficia de programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez y las inversiones en infraestructura carretera y de movilidad fronteriza, además de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, que abren nuevos horizontes de desarrollo económico de la región a través de inversiones y oportunidades de crecimiento laboral que garantizan el progreso de la ciudadanía.

A nivel estatal, subrayó los resultados de la gestión del gobernador Eduardo Ramírez, quien ha impulsado proyectos como la mejora en la infraestructura educativa, la iluminación del área urbana, el fortalecimiento de la seguridad pública, la modernización de la infraestructura vial, entre otras acciones que mejoran la calidad de vida de toda la población.

Percepción de confianza

“El gobernador ha llevado a Chiapas de los últimos lugares de percepción de confianza al primer lugar nacional en expectativa ciudadana de mejora, un hecho que parecía imposible, pero que hoy es una realidad, gracias al trabajo y cariño que el Ejecutivo estatal le expresa a las familias de nuestro municipio”, afirmó el edil.

Finalmente, Yamil Melgar refrendó su compromiso de seguir trabajando en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez, convencido de que la coordinación y la suma de esfuerzos son la ruta para garantizar más beneficios y un mejor futuro para las familias del municipio.