Con taller buscan identificar formas de violencia

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) fue sede del segundo módulo del taller “Construyendo juntas una cultura de respeto e igualdad”, enfocado en la identificación de los tipos y modalidades de las múltiples formas de violencia.

La jornada que se efectuó este fin de semana tuvo como objetivo comprender y prevenir las diversas manifestaciones de la violencia en la sociedad.

Formación

La capacitación fue impartida por un equipo de profesionales integrado por las maestras Blanca Luz Álvarez Hernández, Ana Gabriela Pérez López y Geicel Llamileth Benítez Fuentes.

Los organizadores dieron a conocer que este segundo módulo se centró específicamente en el análisis detallado de los “Tipos y modalidades de las múltiples formas de violencia”, un tema crucial para el desarrollo de un ambiente de equidad y no discriminación.

Como parte de la programación cultural y de sensibilización, el evento contó con una presentación artística a cargo de la cantante Tonana y los músicos Daniela Anahí Gómez Sántiz y Wilber Sántiz López.