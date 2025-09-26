Con trabajo, avanzamos en seguridad: Ángel Torres

Con la entrega de 12 patrullas Police Interceptor, ocho cuatrimotos, más de mil 200 uniformes y 100 cámaras corporales, así como la certificación de más del 90 % de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, a través del Eje: Seguridad y Protección Ciudadana, reafirmó su compromiso de seguir trabajando para mantener a Tuxtla como la capital como la más segura del estado.

Rendición de cuentas

Previo a su informe de gobierno, Ángel Torres destacó que la SSP de Tuxtla Gutiérrez fue renovada y modernizada, logrando una corporación más cercana, profesional y humana, bajo la dirección del Comisario David Hernández.

En este primer año de administración municipal, se implementaron 829 operativos de alto impacto, como Blindaje Centro, Urbano y Bancario, así como los programas Ámbar, Saeta, Boom y Corredor Seguro, para inhibir el delito y proteger a la ciudadanía.

Asimismo, se realizaron 349 acciones comunitarias mediante pláticas, talleres, ferias de prevención y jornadas por la paz. Además, se atendieron 19,635 llamadas de emergencia al 0-7-2, reflejando la confianza de la población en los canales oficiales.

Como parte del programa Tuxtla Responsable, automovilistas y transportistas se benefician con el 10, 30 y hasta 50 % de descuento en el pago de sus multas rezagadas. Asimismo, del 16 de julio al 16 de octubre será un período de cero multas, a fin de que las y los ciudadanos conozcan sus responsabilidades viales a través del Reglamento de Tránsito.

Cuidamos de ti

Con el programa Cuidamos de Ti estamos instalando estaciones de policía en puntos estratégicos como el parque de la Marimba, Santa Cecilia, Bicentenario y Central, así como en los centros deportivos Caña Hueca y del Oriente, en una primera etapa.

Estas estaciones contarán con monitoreo las 24 horas los 365 días del año, cámaras de 360 grados, altoparlantes, scooters y la presencia permanente de un policía y un elemento de Protección Civil (PC), garantizando atención rápida, eficaz y cercana a las familias tuxtlecas.

En este contexto, Ángel Torres reconoció la coordinación con el Gobierno Federal, y del Estado que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE), que preside Jorge Luis Llaven Abarca, y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), de Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

“Seguiremos trabajando en unidad con los tres órdenes de gobierno, redoblando esfuerzos para que Tuxtla sea la ciudad más segura del país, tal como lo instruye el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar”, enfatizó Ángel Torres.