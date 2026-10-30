Con trabajo se honra la izquierda: Sasil de León

Durante una intensa jornada de trabajo, la senadora Sasil de León tomó una pausa para reconocer el legado de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre cuya voz y convicciones marcaron una etapa ineludible en la vida democrática de México.

La legisladora por Chiapas dijo que su compromiso con las causas sociales, la justicia y la participación ciudadana deja una huella profunda en la historia de nuestro país.

Expuso que la mejor forma de rendir homenaje a este destacado político de la izquierda histórica, es trabajar en beneficio de la gente.

Agenda

Por ello recordó que durante la semana ha realizado diversas actividades, destacando las acciones en el Pleno del Senado, con análisis de proyectos en beneficio de la comunidad.

La reunión con compañeras y compañeros que dejarán el Senado para asumir una nueva responsabilidad en la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en sus estados.

Exposición

Particularmente dio importancia al encuentro con mujeres artesanas que participan en la exposición “Manos de Nuestra Tierra: Raíces, Sabiduría y Arte de Los Altos de Chiapas”.

Dijo que el talento, creatividad y trabajo reflejan la riqueza cultural de nuestro Estado a través de textiles, bordados, artesanías y productos que llevan consigo la identidad de los pueblos originarios.

Las y los artesanos son guardianes de un legado que ha pasado de generación en generación y que hoy contribuyen a la grandeza de Chiapas, un lugar que tiene rumbo definido, finalizó.