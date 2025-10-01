Con un Tuxtla de resultados, rinde Primer Informe

En el marco de su Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, pues la capital es el municipio más seguro de Chiapas y se continuará trabajando en unidad hasta lograr que sea el más seguro del país.

Ante el secretario del Humanismo, Francisco Chacón, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el alcalde capitalino informó del equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la adquisición de 12 patrullas Police Interceptor de la más alta tecnología, ocho cuatrimotos, 100 cámaras corporales, y mil 200 uniformes de calidad para nuestra policía.

Agregó que como parte del Programa Cuidamos de Ti, se instalan estaciones de policía en los parques de la Marimba y Bicentenario, así como en los centros deportivos Caña Hueca y del Oriente, en una primera etapa. Todos ellos cuentan con un sistema de monitoreo permanente de cámaras de videovigilancia de 360 grados y altoparlantes, elementos de la Policía de Tuxtla Gutiérrez y de Protección Civil (PC), vehículos motorizados para patrullaje permanente y vehículos eléctricos, para brindar una atención eficaz e inmediata ante cualquier emergencia.

Vialidades

Asimismo, resaltó que con el Programa Calles Felices se trabaja en la pavimentación de más de 200 calles en beneficio de 50 colonias. Adicionalmente se impulsa el Programa de Mejoramiento de Alumbrado Público, en conjunto con el Gobierno del Estado, enfocado en 20 colonias y barrios de la capital. “Hoy la justicia social está llegando a todos los rincones de la capital”, expresó frente a integrantes del Cabildo, funcionarias y funcionarios públicos municipales.

Dijo que con los programas Pollotón se han entregado más de 10 mil paquetes de aves de traspatio; con Tux-Útiles se han beneficiado con paquetes de útiles escolares a ocho mil 500 estudiantes de 5º semestre de escuelas preparatorias. Además, se han recuperado 243 espacios públicos con el programa Embellece Tu Parque.

Mejorando calidad de vida

Comentó que con la entrega de paquetes de láminas se beneficiaron a mil familias, a través del programa Láminas para una Mejor Vivienda, mientras que con Almacenamiento Seguro se entregaron tinacos a 990 familias. Con estas acciones, dijo, se está contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.

Añadió que se ha impulsado el Deporte, el Arte y la Cultura, resaltando la reciente Carrera Tuchtlán que alcanzó la cifra histórica de 14 mil participantes, por lo que con estas acciones se fortalece el tejido social, una vida saludable y la sana convivencia familiar.

De la misma manera, señaló que con el programa Arboleando Tuxtla se han plantado más de 10 mil árboles, mientras que con el programa Lunes del Pueblo atendió de manera personal, junto a su equipo de trabajo, a más de cinco mil 323 ciudadanos. También destacó que la Secretaría de Protección Civil (PC) sofocó 166 incendios urbanos, 127 de pastizal y seis forestales. Habló de la adquisición de mil 410 uniformes y seis equipos completos de bombero, así como de la recolección de dos mil 496 toneladas de material pétreo del río Sabinal como parte de los trabajos de desazolve.

Finalmente, Ángel Torres Culebro sostuvo que continuará trabajando con alma, corazón y vida, pues estos avances que hoy celebramos, dijo, son fruto del esfuerzo, dedicación y pasión de todas y todos los tuxtlecos, al tiempo de reiterar que su gobierno seguirá siendo cercano a la gente, transparente y de resultados.