En la zona arqueológica de Chiapa de Corzo se encuentra una de las formas de arquitectura pública más antiguas documentadas en toda Mesoamérica, la cual se usaba para registrar e identificar a los astros, así lo explicó Katherine Marjory Petre durante su ponencia en el centro cultural El Carmen.

En el marco de “La noche de las estrellas”, la ponente expuso que estas construcciones, pertenecientes a la cultura Zoque, tiene cerca de tres milenios de antigüedad.

Conversatorio

Durante su ponencia “Arqueoastronomía Maya y Zoque”, Katherine Marjory detalló que, para dichas culturas, la astronomía no era tanto una ciencia de la manera en la que se entiende en la actualidad, sino que era una disciplina en la que también incorporaban sus creencias, religión y espiritualidad.

“No bastaba con encontrar una alineación de estrellas, había que explicar cómo se relacionaba con la sociedad que la encontró”, indicó.

Katherine Marjory explicó que el horizonte fue usado como un dispositivo de calibración en el sitio arquitectónico de Chiapa de Corzo, con el objetivo de marcar las fechas, cómo se movía el sol y en qué momento se daban los solsticios.

Para esto usaron un conjunto arquitectónico, compuesto por una pirámide y un edificio largo para registrar e identificar los astros, el cual, dijo, es uno de los varios ejemplos de este desarrollo dentro de la cultura Zoque, misma que es distinta a la Maya y que tuvo mayor relación con la cultura Olmecas.