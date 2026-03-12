Conagua destina 102 mdp para Chiapas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para el ejercicio 2026, en Chiapas se cuenta con un techo presupuestal superior a 102 millones de pesos (mdp) dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua), recursos a los que podrán acceder municipios, gobierno estatal, organismos operadores y localidades que presenten proyectos viables conforme a los lineamientos de operación.

De manera institucional, el organismo de Cuenca Frontera Sur informó que del monto total disponible, 66.29 mdp corresponden a acciones de agua potable y 36.61 mdp a proyectos de alcantarillado y saneamiento.

Distribución de recursos

La asignación de recursos dependerá de los proyectos que sean ingresados, evaluados y aprobados conforme a los criterios técnicos, financieros y sociales establecidos en el programa.

Los apoyos están dirigidos principalmente a comunidades que no cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado, especialmente aquellas con mayores niveles de marginación, en congruencia con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad impulsado por el Gobierno de México.

Las solicitudes deberán presentarse a más tardar el 17 de marzo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en los lineamientos del programa.

Con estas acciones, la Conagua fortalece la coordinación con los tres órdenes de gobierno para ampliar el acceso al agua potable y saneamiento en Chiapas, bajo un esquema transparente, técnico y orientado a resultados.