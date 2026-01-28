Conagua pretende justificar proyecto que nunca ejecutó

José Manuel Ovalle Sosa, comisariado del ejido La Libertad y presidente de la Unión de Ejidos del municipio de Suchiate, acudió al Congreso del Estado para denunciar el presunto desvío y abandono de un proyecto millonario de riego por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En entrevista, Ovalle Sosa detalló que la problemática inició en 2008, cuando se autorizó un proyecto de siete millones de pesos para dotar de riego a 140 hectáreas del ejido 15 de Septiembre, representado por la comisariada Deysi Tadeo. “Hasta la fecha no lo hicieron”, afirmó el líder ejidal.

Tras cinco años de inacción, Conagua reactivó el proyecto con un monto mayor, superando los 15 millones de pesos, para la misma superficie. Sin embargo, la obra nunca se materializó.

De acuerdo con la denuncia, las autoridades hidráulicas y la Asociación de Usuarios a cargo pretenden que los ejidatarios firmen un contrato por la “rehabilitación” de un sistema que nunca existió.

“Aquí tengo el documento, quieren que nosotros firmemos por 10 hectáreas para sacar dinero por una obra que no se ha realizado”, denunció Ovalle Sosa, señalando directamente a la Asociación Civil de Usuarios del Sur de Chiapas, Distrito de Riego 017 de Tapachula, y a sus directivos, Mario Manso Álvarez, Saúl de Jesús Valdez Soto y Tomás Álvarez Díaz.

A ellos los acusa de ser los responsables de manejar los recursos y contratar las constructoras que nunca ejecutaron el proyecto.

Afectación

La falta de este sistema de riego, esencial en una zona donde el 90 % de la producción es platanera para exportación y mercado nacional, tiene un impacto devastador.

“Una tierra sin agua no nos sirve de mucho, es como una planta que necesita un 85 o 90 por ciento de agua para producir”, explicó Ovalle Sosa.

Los más de 120 ejidatarios del 15 de Septiembre conforman una comunidad de alrededor de cinco mil habitantes, se ven forzados a cultivar solo en temporada de lluvias, que a su vez los expone a inundaciones por la falta de obras de desazolve del río, otro proyecto pendiente de la Comisión Nacional.

El comisariado reveló que son más de 15 millones de pesos que se llevó la dependencia y la Asociación Civil de Usuarios, recalcó el también presidente de la Unión de Ejidos.

Ante la falta de respuestas tras múltiples reuniones con el delegado de la Comisión, Felipe Irineo Pérez y otras autoridades, los ejidatarios acudieron al diputado Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, para solicitar su intervención formal.

La reunión buscaba presionar para que se exija a Conagua y a la mencionada Asociación de Usuarios rendir cuentas sobre el destino de los recursos y, finalmente, ejecutar la obra prometida que reactivaría la economía de cientos de familias en el municipio de Suchiate.