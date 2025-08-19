Conavi deja plantados a solicitantes de vivienda

Cientos de personas fueron “plantadas” por personal de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que los citó este lunes para supuestamente registrarlos en el programa Vivienda para el Bienestar del Gobierno Federal.

Mujeres y hombres arribaron al parque deportivo de Indeco Cebadilla, al sur-oriente de Tapachula, pero ya no llegó ningún funcionario de ese organismo ni de la Secretaría del Bienestar para brindarles atención.

Francisco Juárez López, habitante de la colonia Fuerza y Progreso, señaló que fueron citados para que llegaran este lunes, ya que se realizaría su registro al programa, pero se encontraron con la sorpresa que ya las inscripciones concluyeron desde el pasado viernes.

Esa situación generó inconformidad entre los asistentes, quienes denunciaron el engaño por parte de funcionarios de la Conavi y de la Secretaría del Bienestar.

La semana pasada se dieron aglomeraciones y un descontrol para recibir a las personas para la inscripción en ese programa, realizado en el mismo parque de la colonia Indeco Cebadilla.