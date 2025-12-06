Concentra Chiapas casi la mitad de los casos de GBG

Chiapas se ha convertido en el epicentro nacional del gusano barrenador, al registrar 4 mil 477 casos entre el 21 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, de acuerdo con el boletín informativo más reciente de la Secretaría de Agricultura y el Senasica. Esta cifra representa casi la mitad de los 9 mil 574 casos contabilizados en México durante el mismo periodo.

La plaga, que afecta a ganado, aves de corral, equinos, fauna silvestre e incluso animales domésticos como perros y gatos, ha encontrado en el sur-sureste del país el territorio donde mayor presencia mantiene. Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Campeche y Quintana Roo comparten con Chiapas los índices más altos de casos.

Durante la Conferencia Mañanera del Pueblo del 29 de octubre, el titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, señaló que la concentración de casos en el sur responde a una estrategia prevista desde el inicio del brote.

“Llevamos 11 meses con esta plaga en el territorio nacional; 99.9 % de los casos los hemos mantenido en los estados del Sur-Sureste donde siempre nos propusimos hacerlo”, afirmó.

El objetivo central ha sido impedir que el gusano barrenador llegue a zonas ganaderas clave para la exportación, sobre todo en el norte del país, donde se ubican los principales socios comerciales de México.

Hace un año, Estados Unidos cerró la importación de animales vivos provenientes de México debido al repunte de la plaga.

La tensión aumentó recientemente, cuando Nuevo León registró tres casos entre septiembre y noviembre, todos ellos vinculados a animales transportados desde Veracruz y Chiapas.