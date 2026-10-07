Concentra la capital su economía en el comercio

La economía de Tuxtla Gutiérrez se caracteriza por una amplia presencia de pequeños negocios distribuidos en barrios, calles, colonias y corredores comerciales, de acuerdo con información difundida por el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam).

El organismo planteó que el desarrollo económico no solamente implica generar riqueza, sino convertir el crecimiento en mayores oportunidades, bienestar y mejores condiciones de vida para la población.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de informalidad laboral de la capital registrada durante el cuarto trimestre de 2025 es de 52.4 por ciento.

El comercio al por menor fue el sector predominante durante el cuarto trimestre de 2024, al representar 24.80 por ciento de la población.

Distribución

La actividad económica se encuentra distribuida en distintos puntos de la ciudad y está conformada principalmente por establecimientos de escala local, entre ellos fruterías, tortillerías, tiendas de abarrotes, carnicerías, zapaterías, ferreterías, mueblerías, refaccionarias, papelerías y panaderías.

Estos establecimientos forman parte de la actividad cotidiana de los barrios y colonias y, al mismo tiempo, contribuyen a la generación de empleos e ingresos para las familias.

El organismo también señaló que la capital del estado concentra 18.80 por ciento de las unidades económicas de Chiapas, además de registrar 32.70 por ciento de las remuneraciones.

En cuanto al Valor Agregado Censal Bruto (VACB), indicador utilizado por el Inegi para medir la riqueza generada por las unidades económicas mediante sus actividades productivas y comerciales, representa 18.70 por ciento.

Planeación económica y territorio

El Iciplam plantea que la forma en que se distribuyen las actividades económicas está estrechamente relacionada con la planeación urbana, debido a que los negocios requieren espacios adecuados para operar, conectividad y acceso a la población.

Para el organismo, planificar la economía también implica estructurar el territorio, debido a que la ubicación de los negocios, las fuentes de empleo y los servicios forman parte de la manera en que crece y se transforma la ciudad.