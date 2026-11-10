Concentra Las Granjas mayor población infantil

La colonia Las Granjas, ubicada en la Centralidad Barrial 09 de Tuxtla Gutiérrez, concentra la mayor población infantil de la capital chiapaneca, además de registrar una importante presencia de hogares con jefatura femenina.

De acuerdo con un diagnóstico urbano elaborado por el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam), en colaboración con ONU-Hábitat, en esta zona viven dos mil 521infantes de entre cero y cinco años, así como una población ocupada de 10 mil 167 personas.

Uno de los aspectos destacados en el diagnóstico es la dinámica familiar de la colonia, donde los abuelos figuran como los principales cuidadores de los menores debido a que madres y padres destinan gran parte de su tiempo a sus actividades laborales.

Economía

Esta situación también se relaciona con la elevada actividad económica de la población.

Ante este panorama, el planteamiento busca orientar el desarrollo urbano hacia la construcción de entornos que faciliten las tareas de cuidado y favorezcan el desarrollo integral de niñas y niños, considerando las necesidades de las familias y las condiciones de su entorno cotidiano.

Entre las propuestas de alineación se encuentra estructurar los equipamientos urbanos relacionados con la vigilancia infantil bajo el modelo de la ciudad de los 15 minutos, que plantea acercar servicios y espacios necesarios a los lugares donde habita la población, además de considerar los parques barriales como puntos centrales de convivencia.

El proyecto también contempla el concepto de Supermanzana Jogtzú, palabra que significa abrazar en zoque, así como la construcción de redes de cuidado integradas por familias, vecinos y comunidad.

El diagnóstico considera que el desarrollo de las infancias no depende únicamente de los espacios educativos, sino también de las condiciones de vivienda, seguridad, protección, identidad, participación y convivencia, así como de los entornos naturales y sociales en los que crecen las nuevas generaciones.