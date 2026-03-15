Concentra Tuxtla mayores reportes por extorsión

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en la entidad se han registrado mil 614 reportes por llamadas de extorsión, de los cuales, más de 500 corresponden a Tuxtla Gutiérrez. Parte de estas llamadas se originan desde centros penitenciarios de diferentes estados del país.

El registro también señaló que en San Cristóbal de Las Casas se contabilizan 69 reportes, mientras que en Comitán de Domínguez se han documentado 46 casos y en Tapachula 22.

El resto de las llamadas denunciadas se distribuye en distintos municipios de la entidad.

Una parte importante de estas llamadas se origina desde centros penitenciarios ubicados en otras entidades del país.

Penales identificados

Entre los penales identificados se encuentran el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos en la Ciudad de México, así como el complejo penitenciario de Centro Federal de Readaptación Social Puente Grande, en Jalisco.

Asimismo, se han detectado llamadas provenientes del penal de Pachuca de Soto y del Centro de Reinserción Social de Tulancingo, en Hidalgo; además del penal de Altamira y el penal estatal de Reynosa, en Tamaulipas, así como el Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México.

Intimidación

De acuerdo con la Fiscalía, las modalidades de extorsión más frecuentes incluyen amenazas de daño a familiares, supuestos secuestros de parientes, cobro de piso, intimidaciones relacionadas con la publicación de información personal, engaños vinculados con paquetería o compra-venta de vehículos, así como llamadas en las que los delincuentes aseguran pertenecer a grupos criminales para presionar a las víctimas.

Las autoridades señalaron que la mayoría de estos casos corresponden a extorsión telefónica, una práctica en la que los delincuentes buscan generar pánico o urgencia para que las víctimas realicen depósitos o transferencias de dinero, por lo que exhortaron a la población a mantener la calma, verificar la información y denunciar este tipo de llamadas ante las autoridades correspondientes.