Concentra zona norte de SCLC fichas de búsqueda

De enero a junio de 2026, la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas acumuló la mayoría de las 17 fichas de personas No Localizadas o Desaparecidas correspondientes a niñas, niños y adolescentes (NNA), según informó la defensoría de la asociación Melel Xojobal.

Sin detallar el número de menores localizados, Mele Xojobal indicó que, durante el mismo lapso, a nivel estatal, se han contabilizado 225 fichas de NNA, esto con datos recabados de Alerta Amber Chiapas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y ¿Has visto a…?.

Detallaron que, del total, el 43.1 % fueron mestizos y 56.9 % pertenecientes a pueblos originarios. Asimismo, 153 registros de los 225 corresponden a niñas y adolescentes mujeres.

Pese a que las 17 fichas de NNA en San Cristóbal se concentraron en colonias de la zona Norte, como La Hormiga, El Paraíso, Nueva Palestina y Emiliano Zapata, los hechos también ocurrieron en zonas céntricas como La Merced, Barrio de Mexicanos; y en el sur, en María Auxiliadora y San Isidro.

Del total de 17 fichas, 10 correspondieron a mujeres y siete a niños y adolescentes hombres. Una tendencia que se repite en otras ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Comitán de Domínguez, que también fueron observadas por la asociación.

Melel Xojobal expresó que estas cifras muestran cómo las mujeres “se encuentran en mayor vulnerabilidad de ser víctimas de delitos o de que sus derechos sean vulnerados”.