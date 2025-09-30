Concientizan contra uniones forzadas

Leticia Méndez, titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, comentó que han enfocado las acciones en la seguridad y protección de los derechos de las niñas y mujeres, para erradicar toda manifestación de violencia y discriminación.

Talleres

Junto con otras dependencias estatales y federales, realizan diversas actividades en diversas lenguas originarias como tzeltal, tzotzil, zoque, chol, cakchiquel y chuj, como talleres y pláticas en comunidades, colonias, ejidos y otros lugares públicos.

Mencionó que uno de los espacios en los que trabajan son las escuelas, que solicitan estas actividades enfocadas a diversos temas. Uno de los más solicitados son las uniones forzadas, una práctica común en comunidades indígenas que violenta los derechos de niñas.

Desafortunadamente en algunas comunidades todavía se da esta práctica basada en sus usos y costumbres, aunque va contra las leyes constitucionales, en la que los padres comprometen a una hija en matrimonio y cobran desde 20 mil, hasta 40 o 50 mil pesos.

Artesanas

La funcionaria mencionó que trabajan con artesanas y artesanos que han sufrido violencia, plagio y discriminación. Visitó la comunidad de los chujes cuando dejaron Guatemala y cruzaron a Chiapas, pero les obligaron a quemar sus prendas y apenas se están recuperando.

Como Secretaría dijo que están reivindicando todo el tema cultural con ellos, para que se valore más la identidad que representan los tejidos, artesanías y más, evitando los plagios que se han dado en los últimos años desde otros países.

“Yo pido que se sumen los diputados locales y federales, senadores, las instituciones…necesitamos hacer esa unidad y trabajo coordinado, para proteger nuestra cultura, porque afecta la identidad de Chiapas”.