Concientizan sobre adicciones, suicidio y ciberbullying

La Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal impartió pláticas de prevención del delito en el marco de la jornada “Prevenir para el Buen Vivir”, dirigidas a la comunidad estudiantil de los planteles 334 y 146 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), en el municipio de Amatenango de la Frontera.

En el Cobach, Plantel 334, se abordó la prevención del suicidio y del ciberbullying, beneficiando a más de 150 estudiantes alumnos; asimismo, en el Plantel 146, se impartieron pláticas sobre equidad de género y prevención de las adicciones, resultando beneficiados más de 250 alumnas y alumnos.