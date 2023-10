Concierto de Alfredo Olivas no cuenta con permisos

La Secretaría General del H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Dirección de Gobierno, informa a la población en general que el concierto del cantante Alfredo Olivas, a realizarse el día 25 de noviembre del presente año en las instalaciones del Foro Chiapas, no cuenta con los permisos correspondientes para su realización, ya que, con fecha 27 de septiembre del año en curso, se le notificó mediante el oficio No. SG/DG/0923/2023 la negativa del permiso.

Por lo anterior, llaman al público en general a no dejarse engañar por las publicaciones que circulan a través de las páginas de Facebook “Conciertos Chiapas” y “Producciones LOES”, en la cuales se anuncia la realización de dicho evento.

Cabe aclarar que la negativa a otorgar el permiso es debido a que el promotor, en su último evento, no cumplió con las medidas de seguridad señaladas por la Secretaría de Protección Civil Municipal, tal como lo establece el oficio No. SPCM/DIRRIE/IE/3017/2023 de fecha 19 de septiembre del presente año, por lo que se procede a la no autorización.

A la vez se hace del conocimiento que, de hacer caso omiso a la notificación referida, el Ayuntamiento tomará las medidas pertinentes a través de la fuerza pública.

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mantiene su compromiso de garantizar la seguridad de la ciudadanía e invita a quien desee realizar cualquier tipo de eventos, acercarse a las estancias correspondientes como es la Dirección de Gobierno para efectuar los trámites correspondientes y así estar en condiciones de salvaguardar la integridad física de los participantes.