Conciliar vida personal y profesional, todo un reto

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) organizó un conversatorio en conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en donde investigadoras de las distintas sedes señalaron los avances y los retos que siguen enfrentando las científicas.

Financiamiento

En el evento, la investigadora María Mercedes Castillo, originaria de Venezuela, señaló que el financiamiento es una de las dificultades que se viven en el área científica, sobre todo, porque “uno ocupa mucho tiempo en resolver eso en vez de estar en la docencia o en la ciencia”.

También agregó que existen modas y tendencias políticas que sólo financian proyectos según sus filas, dejando de lado investigaciones que requieren más tiempo y recurso.

Conciliar vida privada y personal

Por su parte, Lorena Soto, especialista en biología, dijo que uno de los mayores obstáculos para ejercer la investigación fue el conciliar la vida personal con la vida profesional. Recordó que cuando nació su primera hija, la institución no permitía salir para ir por los hijos a la escuela o a la guardería.

Del mismo modo, compañeros de la misma institución en su momento decían que las mujeres no podían ir a trabajo de campo. Sin embargo, Soto señaló que con el paso del tiempo se han logrado avances, como el tener espacios de lactancia o de cuidado para infancias.

Indicó que, pese a que Ecosur es un ejemplo en la búsqueda de igualdad de género, a nivel nacional sigue prevaleciendo una subrepresentación de las mujeres en puestos directivos en las universidades y en los centros de investigación.

Otro obstáculo que señaló fue el de la meritocracia en el sistema de investigación, el cual ha promovido una competencia donde las mujeres, por las mismas desigualdades estructurales, llevan desventaja.