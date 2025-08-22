Concluye bloqueo; firman acuerdos con plataneros

Durante las primeras horas de este jueves concluyó el bloqueo carretero que realizaban pobladores del ejido Marte R. Gómez del municipio de Mazatán, luego de establecer acuerdos se permitió el acceso, tanto en la vía de comunicación como la obstrucción a la pista de avionetas fumigadoras que se generó desde pasado lunes, luego de que se señalara afectaciones en la salud por fumigaciones e incumplir con acuerdos de parte de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco.

En entrevista Alfredo López Santiz, comisariado ejidal de Marte R. Gómez, expuso que por acuerdos de la asamblea se decidió realizar las acciones de bloqueo toda vez que se habían incumplido con acuerdos firmados, al final y luego de casi tres días se levantó la movilización, toda vez que los empresarios plataneros se comprometieron a contrarrestar la contaminación que genera la fumigación aérea en las plantaciones.

Señalaron que en estos acuerdos hubo participación de la Secretaría de Gobierno del estado, con la que se estableció una mesa de negociación en la que participaron representantes de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco y los comuneros, el tema principal fue la exigencia de los ejidatarios, que es el cumplimiento de la minuta que existe desde el 2011.

Destacaron que esa lucha derivó de afectaciones de salud presentadas por un gran número de la población, toda vez que se dieron muchos casos en la comunidad en la que habitantes presentan enfermedades por la constante exposición a agroquímicos derivado del líquido que fumigan vía aérea los plataneros y que cae en los techos y patios de las viviendas.

Acuerdos

Indicó que los principales acuerdos fueron: La Asociación Productores de Plátano el Soconusco se comprometió a cambiar la forma en que se fumiga normalmente, a la devolución del pozo profundo a la comunidad, el pago por el uso de suelo de la pista de avionetas fumigadoras que están en terrenos ejidales y también la rehabilitación de la carretera.

Los acuerdos ocurrieron poco después de las cuatro de la mañana, y una vez que se dio a conocer se levantó el bloqueo carretero que se mantenía desde el pasado lunes, luego de que la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco se comprometieron a dar atención a las demandas ejidales y que esperan a que se cumpla, como se firmó en la nueva minuta.