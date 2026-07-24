Concluye bloqueo tras acuerdos con CFE

Luego de casi seis horas en las que un grupo de vecinos de la colonia Calcáneo Beltrán protestaron colocando piedras, palos y cuerdas para evitar el paso de vehículos en calles de un importante sector al sur de la ciudad. Los inconformes señalaron que el problema de suministro eléctrico data de hace años, pero de manera reciente se agudizó con las fallas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que los deja sin energía por días. Luego de la protesta, el personal de la institución se vio obligado a realizar la instalación de un nuevo equipo.

Minutos antes de las siete de la mañana, los vecinos se agruparon sobre la 28.ª calle Oriente al sur de la ciudad; son personas que viven en el sector entre la 11.ª Privada Sur, entre la 28.ª, 30.ª y 32.ª Oriente. La postura fue de no ceder a permitir el paso de vehículos hasta que funcionarios de la CFE atendieran el reclamo y las fallas que impiden una vida normal, pues la falta de energía impide trabajar y realizar actividades normales, además de las afectaciones a los comercios y familias.

Inicialmente personal de la CFE, incluyendo al superintendente de la zona Tapachula Andrés Cortés, explicaba que no había equipos para sustituir al actual, que ya no contaba con la capacidad suficiente para atender la demanda, lo que provocaba sobrecargas, suministro deficiente y fallas constantes.

Incrementa demanda

La demanda de energía superó la capacidad de abasto, justificando que sobre todo el uso de equipos de aire acondicionado durante la temporada de calor y conexiones irregulares han contribuido a la saturación de la red; reconocieron que el problema también existe en otras colinas que presentan situación similar.

Por su parte, la representante de los habitantes, Esperanza González Ramírez, señaló que el bloqueo sería retirado solo para permitir el ingreso de las cuadrillas y del nuevo transformador, aunque los vecinos permanecerían en el sitio hasta verificar que los trabajos quedaran concluidos.

Finalmente, al mediodía, el funcionario de la CFE cedió a las exigencias de los pobladores, que permitieron el acceso al personal para la sustitución del viejo equipo por uno nuevo. Los vecinos estuvieron pendientes de que la situación se regularizara y por fin el bloqueo concluyó.