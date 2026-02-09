Concluye Campeonato Nacional de Patinaje

Tras cinco intensos días de competencia llegó a su fin el Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad “Copa Femepar 2026”, evento organizado por el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) y la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas (Femepar), llevado a cabo del 4 al 8 de febrero en las instalaciones del Indeporte y en la pista del Estadio Zoque “Víctor Manuel Reyna”.

La justa nacional reunió a delegaciones de todo el país, consolidándose como un evento de alto nivel deportivo y organizativo en el que se vivieron emocionantes competencias y se reafirmó el crecimiento del patinaje de velocidad en México.

Gracias al trabajo coordinado entre autoridades deportivas, entrenadores, jueces y personal operativo, el campeonato se desarrolló en un ambiente de orden, seguridad y entusiasmo.

Medallero

De acuerdo con el medallero general, la delegación de Quintana Roo se proclamó campeona al obtener 24 medallas de oro, 26 de plata y 24 de bronce, para un total de 74 preseas. El segundo lugar fue para la Ciudad de México, con 21 oros, 13 platas y 17 bronces, 51 medallas en total; mientras que Chiapas, como estado sede, logró una destacada tercera posición con 15 oros, 17 platas y 12 bronces, sumando 44 medallas.

El resto del medallero reflejó una amplia participación nacional, con resultados relevantes para asociaciones como Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, entre otras; demostrando el talento y la proyección de las y los patinadores mexicanos en todas las categorías.

En total, durante el campeonato se entregaron 329 medallas, de las cuales 103 fueron de oro, 103 de plata y 123 de bronce, considerando que en las pruebas de las categorías Mini y Micro se premió también el tercer y cuarto lugar con medalla de bronce.

Clausura

El acto de clausura estuvo a cargo de la directora general del Indeporte, Bárbara Altúzar Galindo, y del presidente de la Femepar, Nicolás Santibañez Encarnación, quienes destacaron el impulso total al deporte que se refleja en eventos como este, por parte del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

La Copa Femepar 2026 concluye dejando un balance altamente positivo, no solo por los resultados deportivos, sino por la excelente respuesta de las delegaciones participantes y el impacto deportivo que tuvo en Chiapas, reafirmando al estado como un referente nacional para la organización de eventos de alto nivel.