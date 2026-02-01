Concluye capacitación jurídica del Ayuntamiento

El titular del Órgano Interno de Control Municipal, José Alfredo Jiménez Reyes, destacó que esta formación es resultado directo del Convenio Marco de Colaboración firmado entre el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo y el Tribunal, lo que permite consolidar una administración pública eficiente, transparente y estrictamente apegada a la legalidad.

Participantes

El servidor público municipal dio a conocer que la jornada de cierre se realizó de manera presencial en la Sala de Usos Múltiples del citado Tribunal, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con la participación de las áreas jurídicas de la Sindicatura, la Secretaría General del Ayuntamiento, la Consejería Jurídica, el Coapatap, el SDIF Municipal, así como el Órgano Interno de Control, la Tesorería, la Secretaría de Obras Públicas, la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal.

Para finalizar, expuso que el gobierno municipal de Tapachula reafirma su compromiso con la profesionalización, rendición de cuentas, la actualización permanente y el fortalecimiento de capacidades institucionales, garantizando que el personal municipal cuente con las herramientas necesarias para brindar un servicio responsable y de calidad a la ciudadanía.