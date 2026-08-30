Concluye CIU 2026 con récord de asistencia

Tras cinco días de intensas actividades académicas, culturales y de vinculación, concluyó la Convención Internacional Universitaria (CIU 2026) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), un evento que, en entrevista, el rector Oswaldo Chacón Rojas calificó como un rotundo éxito y que dejó cifras históricas para la institución y la capital chiapaneca.

En su balance final, Chacón Rojas destacó la gran participación y concurrencia de la comunidad universitaria, así como el entusiasmo mostrado por los jóvenes a lo largo de las más de 450 actividades presenciales y a distancia que se realizaron.

“Estamos logrando el propósito de que sea una experiencia de aprendizaje, pero también de vinculación y de innovación, porque de aquí seguramente van a surgir muchas ideas para futuros proyectos”, señaló el rector.

El funcionario informó que, aunque se registraron casi 15 mil asistentes de manera oficial, el número real se acerca a los 18 mil, considerando los subregistros.

Esta masiva afluencia tuvo un impacto directo en la economía local, tal como lo confirmó el secretario de Turismo de Chiapas, quien comentó al rector que la ocupación hotelera en la ciudad durante esta semana alcanzó prácticamente el 100 por ciento.

La CIU 2026, considerada un evento inédito en la historia de la máxima casa de estudios de los chiapanecos, reunió a participantes de 21 países y contó con la presencia de más de 40 ponentes magistrales, entre los que figuraron investigadores, funcionarios públicos y especialistas nacionales e internacionales de primer nivel.

La convención se consolidó como un punto de encuentro para la ciencia, la cultura y el desarrollo, proyectando a Chiapas y a la Unach hacia nuevos escenarios de colaboración global.