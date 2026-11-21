El coordinador general del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP), Rafael Guillén, dio a conocer el éxito obtenido con un paciente del hospital que, por fin, ganó la batalla de un complejo cáncer en la columna vertebral, tras 10 años de tratamiento y una recaída.

Dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar brinda atención oncológica especializada y gratuita a niñas, niños y adolescentes a través de su red hospitalaria, de manera permanente.

Como parte de estos servicios, Erick Gálvez Hernández, de 18 años y originario de Chicomuselo, Chiapas, recibió el alta médica en el HEP, luego de superar el cáncer y completar cinco años y medio de vigilancia oncológica.

Acompañado de su madre, Celia Hernández Ramírez, Erick tocó la campana del hospital para celebrar el cierre de esta etapa.

“Hoy llegó el día de tocar la campana, me van a dar de alta. Y pues me siento contento, más que nada agradecido con Dios. Estoy feliz”, expresó Erick.

Historial clínico

La oncóloga pediatra del hospital, María de los Ángeles Ruiz Piña, explicó que Erick ingresó a la unidad a los 10 años, debido a un tumor en la columna vertebral. Como parte de su tratamiento, recibió una intervención quirúrgica y quimioterapia, e inició su primera etapa de vigilancia en 2020.

En 2021 presentó una recaída que requirió una segunda línea de quimioterapia. Tras responder favorablemente al tratamiento, comenzó una nueva etapa de seguimiento médico que se prolongó durante cinco años y medio.

Añadió que, a nivel nacional, el IMSS Bienestar monitorea en tiempo real la disponibilidad de medicamentos en sus 56 unidades oncológicas. En coordinación con Birmex, mantiene un abasto de estos medicamentos de entre 91 y 97 por ciento.

Tras recibir el alta, Erick espera reencontrarse con su padre, a quien no ha visto en casi cinco años. La atención del paciente en Chiapas y Campeche, donde también recibió seguimiento, muestra cómo la coordinación entre hospitales de la institución permite brindar tratamientos oncológicos especializados y dar continuidad al seguimiento médico de niñas, niños y adolescentes.