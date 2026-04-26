Concluye con éxito concurso de dibujo

Tek Bolom, una agrupación civil que organizó un concurso de dibujo con gran éxito entre niños y adolescentes de Chiapas, premió este fin de semana a los trabajos más destacados.

El evento se realizó en las instalaciones del Planetario de Tuxtla Gutiérrez, donde decenas de niños y jóvenes fueron premiados por sus trabajos pensados en las raíces ancestrales y la cultura precolombina.

Exposición

En otro espacio, para dar mayor visibilidad a los trabajos, los dibujos fueron expuestos en el Museo Regional de Antropología en Tuxtla Gutiérrez.

El organizador del evento Ever Vilchis explicó que este tipo de trabajos buscan incentivar la creatividad y el rescate del talento local.

Participaron personas de seis a 17 años de edad en cuatro categorías de dibujo, todas de rescate a la visión precolombina.