Concluye Congreso de Ciencias Sociales en SCLC

Concluyeron con éxito las actividades del VI Congreso Internacional de las Ciencias Sociales, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en el marco de la conmemoración de su 50 aniversario.

Los organizadores dieron a conocer que en las actividades participaron 198 ponentes y alrededor de 350 asistentes. El encuentro académico se desarrolló del 20 al 22 de octubre de 2026 bajo el lema “Reconfiguraciones y proyecciones ante la incertidumbre global”.

Lo anterior con el objetivo de propiciar el diálogo, la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los desafíos sociales contemporáneos.

Durante tres días, investigadores, docentes, estudiantes y especialistas de diversas instituciones de México y de países como Guatemala, Colombia, Cuba y España, participaron en las actividades que fortalecieron los vínculos de colaboración académica nacional e internacional.

En las actividades participaron integrantes de las licenciaturas en Antropología, Economía, Historia y Sociología, así como estudiantes de las maestrías en Desarrollo Local, Historia y Ciencias Económicas, quienes contribuyeron al intercambio de ideas y al análisis de diversas problemáticas sociales.