Se realizó la clausura del diplomado “Enfoque Integral del Espectro del Trastorno Autista (TEA)” avalado por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en el Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar, un espacio académico que fortaleció los conocimientos, las competencias y la sensibilidad de las y los profesionales de la salud para brindar una atención más humana, integral y digna a las niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista.

Durante la ceremonia, la alumna Luvia Aurora Antonio Coutiño compartió un emotivo mensaje en representación de sus compañeras y compañeros.

Este importante acto contó con la presencia de la doctora Karla Roxana Cano Guillén, directora de Atención Médica de la Secretaría de Salud, en representación de Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, secretario de Salud del Estado de Chiapas; del doctor Rafael Guillén Villatoro, titular de la Coordinación del HEP del IMSS Bienestar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre otros.