Concluye de madrugada el Lunes del Pueblo

Alrededor de las cuatro de la madrugada del martes, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, atendió la última ficha del Lunes del Pueblo, como parte del compromiso de escuchar y resolver de manera personal las necesidades de las y los tuxtlecos.

Al informar que ya suman más de 26 jornadas y que se ha brindado atención a más de ocho mil 500 ciudadanas y ciudadanos, el alcalde destacó la importancia del Lunes del Pueblo como un espacio para escuchar de viva voz las necesidades de la población y, sobre todo, para dar seguimiento y solución a sus peticiones.

Compromiso

Asimismo, expresó que es un gran gusto poder atender a las y los tuxtlecos a través de este ejercicio de participación democrática, ya que, junto con su equipo de trabajo y las distintas dependencias municipales, atiende asuntos de alumbrado público, obra pública, seguridad, protección civil, salud, medio ambiente, entre otros temas.