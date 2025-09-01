Concluye en paz, jornada electoral en Pantelhó

Este domingo se celebraron elecciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó, un hecho histórico que se desarrolló en un clima de paz, legalidad y plena certeza, después de varios años en los que no pudo ser posible realizar los comicios. La jornada concluyó sin incidentes, con la instalación de las 28 casillas programadas y la participación ordenada de la ciudadanía.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz, agradeció la voluntad de las y los habitantes de Pantelhó, quienes ejercieron su derecho al voto de manera democrática. “Este resultado es reflejo de la confianza de la sociedad chiapaneca en sus instituciones y en el futuro de su municipio”, afirmó.

El jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco, celebró que el pueblo de Pantelhó haya decidido libremente la integración de su ayuntamiento, destacando que los resultados oficiales serán dados a conocer en los próximos días por las autoridades electorales. Subrayó que este proceso fue posible gracias a la coordinación entre instituciones estatales, federales y municipales, lo que permitió garantizar condiciones de seguridad y confianza durante toda la jornada.

Despliegue operativo

En su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, resaltó el despliegue operativo implementado desde semanas previas por la dependencia a su cargo, con el acompañamiento del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

Informó además que se emplearon herramientas tecnológicas como drones y cámaras corporales en tiempo real para reforzar las tareas de vigilancia. “Este esfuerzo conjunto, bajo la coordinación de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, permitió que Pantelhó viviera una jornada democrática inédita después de muchos años”, señaló.

Comicios pacíficos

La elección fue reconocida como un hecho histórico, al consolidarse comicios libres y pacíficos en Pantelhó y Oxchuc, municipios donde en el pasado no habían podido instalarse las casillas. La jornada concluyó con una amplia participación ciudadana, en la que destacó la notable presencia de mujeres, quienes ejercieron activamente su derecho al voto y se convirtieron en protagonistas de este proceso electoral.