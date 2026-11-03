Concluye encuentro de protección de menores y adultos

Con un llamado a hacer de la protección y el cuidado una expresión concreta de la misión evangelizadora de la Iglesia, concluyó el V Encuentro Nacional de Responsables de las Comisiones de Protección de Menores y Adultos Vulnerables, Religiosas y Diocesanas, encuentro en el que participó la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

El encuentro se realizó del 26 al 29 de octubre en Casa Lago, sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Durante cuatro días, responsables de las comisiones diocesanas y religiosas participaron en espacios de formación, reflexión, diálogo e intercambio de experiencias, acompañados por especialistas y representantes de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores.

A lo largo del encuentro se abordaron cinco dimensiones fundamentales: el diagnóstico y la cultura del cuidado; la prevención y construcción de ambientes seguros; la justicia y respuesta institucional ante situaciones de abuso; el acompañamiento a las víctimas y la reconstrucción de la confianza; así como la consolidación de comunidades resilientes y la sostenibilidad de los procesos de protección.

Compromisos

Mediante ponencias, testimonios, talleres y trabajos por provincias y congregaciones religiosas, se fortalecieron capacidades institucionales y se construyeron compromisos para impulsar una mayor colaboración y criterios comunes en favor de la protección de niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables.

El área de difusión de la Diócesis informó que el encuentro termina, pero el compromiso permanece. “El reto es traducir cada aprendizaje en acciones, fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta, acompañar con justicia y sensibilidad a quienes han sufrido y construir comunidades eclesiales donde todas las personas puedan sentirse protegidas, escuchadas y respetadas”.