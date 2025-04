La lucha y el deber del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es descubrir hacia dónde se debe dirigir el nuevo arte porque “ya no queremos el arte del mal sistema capitalista, sino una nueva forma de vida”, afirmó el subcomandante Moisés.

“Este sistema ya no es vida; nació mal, por eso se va a acabar y un día cuando ya no esté, no vamos a tener todo a lo que nos dejó acostumbrados, además de que todo lo que tiene producido es para su riqueza, pero cuando ya no haya, ¿qué vamos a hacer?”, agregó.

Reiteró: “Para nosotros el arte es el todo. Es un conjunto de todo, pero en este caso lo que queremos y es en lo que nos vamos a esforzar a lo largo de este tiempo, es cómo vamos a vivir sin el capitalismo”.

Moisés dijo lo anterior durante la mesa redonda titulada “Las Artes y la Tormenta. Las artes y el día Después”, que se realizó en las instalaciones del Cideci-Unitierra la noche del sábado y con la que concluyó el encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después, convocado por el EZLN del 13 al 20 de este mes.

Participantes

En dicha mesa, en la que participaron Los Zurdos, Iván Prado Stefani Weiss, Antonio Ramírez, Luis de Tavira y Moisés, reapareció el capitán Marcos como moderador.

En esa calidad, manifestó que: “dije antes que el finado subcomandante Marcos y luego el sub Galeano, tenían especial respeto por las artes dramáticas, la música y la danza por esta situación en la que se enfrentaban de que era irremediable a la hora que se presentaban. Y era así porque semejaba para él un combate que por más que te prepares y entrenes, en el momento de la acción ya nada tiene remedio”.

Agregó: “Los mejores mandos militares son los que aprenden dirección teatral. La frase es el difunto Sub Marcos a una pregunta de un reportero hace décadas que lo cuestionaba acerca de por qué no jugaba ajedrez. El subcomandante insurgente Moisés ha pasado horas y desvelos ideando lo que les va a contar ahora. Alguna vez le escuché decir que todo era arte y lucha y que el arte mayor, el mejor y el arma más poderosa contra el sistema era la vida. Entones hice lo que cualquier persona hubiera hecho. Le pedí su autógrafo y una selfi”.

Continuó: “Cuando vi los ensayos de la obra de la naturaleza se rebela, hay una escena en la que salen las abejas. Vi los primeros ensayos sin los vestuarios que se hicieron ellos mismos y veía con angustia a un niño o niña, no sé porque con la cosa que se ponían no se sabía qué era, que se perdía porque tenía que ir corriendo detrás de su mamá o de su papá, tampoco sé porque el traje lo impedía, y siempre se perdía. Entonces, pensé que ese niño o niña está entrenando para perderse. Y en el último ensayo en el Caracol Jacinto Canek, se encontró. Y entonces yo dije: bueno, eso es lo que estamos haciendo, nos entrenamos para perder y nos encontramos”.

Enseguida tomó la palabra Moisés para explicar el proceso de preparación de las obras de teatro, las canciones y todas las actividades artísticas presentadas por los zapatistas desde el 13 de abril en el Caracol Jacinto Canek, junto con artistas de más de 25 países, como parte del encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después.

“Queremos que se entienda que nuestra tarea y deber es (descubrir) hacia dónde se debe de dirigir el nuevo arte. Estamos diciendo que estamos en contra del sistema y hay que descubrir otras artes. Como decimos con los compañeros bases de apoyo: lo que dicen nuestra poesía y canciones hay que ponerlo en práctica. Cualquier arte que vayamos a hacer se tiene que poner en la práctica”, señaló

“Yo creo que en este caso, canciones y poesía nos sobran en México, lo que no nos sobra es el descubrimiento del arte de qué vamos a hacer con los compañeros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena dijimos que no necesitamos más arte, ni más películas, más canciones, más otras cosas”, añadió.

Remarcó: “Todo es arte, político, ideológico, económico, cultural, social y nosotros ya no queremos el arte del mal sistema capitalista. Queremos una nueva forma para la vida. El arte de la vida. Y nosotros lo vamos a cambiar, nadie nos lo va a cambiar porque la esperanza tenemos que tenerla nosotros mismos, no la esperanza que maneje alguien en México, porque, ¿cuál es la esperanza?”.

Sostuvo que la tarea de qué hacer el día después “es de todos nosotros, cada quien donde vive porque el capitalismo, el sistema está en el mundo y cada quien con su arte”.