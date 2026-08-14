Concluye entrega de apoyos para uniformes y útiles

“Este viernes 14 de agosto concluirán los depósitos del apoyo que está dando el Gobierno Federal para que las familias cuenten con dos mil 500 pesos para la compra de uniformes y útiles escolares”, informó Marcelo Toledo Cruz, titular en Chiapas de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Este recurso de pago único, explicó, forma parte de la beca Rita Cetina Gutiérrez para estudiantes del nivel de primaria que no estaban en ningún programa.

Con base en el calendario de pagos para el apoyo de uniformes y útiles, este viernes estarán recibiendo su pago la comunidad estudiantil que tengan letras del primer apellido de “T” a la “Z”.

Resaltó que el recurso beneficiará a 208 mil 56 familias en Chiapas, lo que implicará una derrama económica del Gobierno Federal superior a los 641 millones de pesos.

Es un extra

El dinero que se está depositando, resaltó, coincide con el periodo en el que las familias requieren un extra para la compra útiles escolares, tomando en cuenta que el próximo 31 de agosto inicia el siguiente ciclo escolar.

Los más de 641 millones de pesos, reconoció Toledo Cruz, ayudará a 256 mil 406 niñas y niños que cursan la primaria y que no tenían ninguna beca.

“Lo que es importante remarcar es que este beneficio es por niño o niña que haya sido registrado en tiempo y en forma”, resaltó.

En el transcurso de los días de pago, comentó que todo ha sido con normalidad, salvo algunas excepciones de las familias, donde se generó confusión de los días que les tocaba recibir el recurso, pero se aclaró que el calendario establecía de forma clara que estaba basada la entrega en la primera letra del primer apellido.